  • Arafat için geri sayım bitti: Diyanet İşleri Başkanı'ndan telsizle ilk talimat
Dünya

Arafat için geri sayım bitti: Diyanet İşleri Başkanı'ndan telsizle ilk talimat

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un Mekke'deki servis ekiplerine telsizle verdiği talimatın ardından, kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 85 bin Türk hacı adayı dualarla Arafat'a intikal etmeye başladı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 14:58
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'deki servis ekiplerine telsizle seslenerek, saat 13.00 itibarıyla hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi.

Arpaguş'un talimatı sonrası yaklaşık 85 bin Türk hacı adayı, Arafat'a intikal ettirilmeye başlandı.

Bu akşam hacı adayları, Arafat'a çıkıp geceyi dua ve ibadetle geçirecek.

Hacı adayları, sabah namazını Arafat'ta cemaatle kılıp ardından fetva ve irşat ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecek.

İrşat çadırında icra edilecek program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak.

