Arakan Rohingya Birliğinden ''Arakanlılara yönelik şiddetin arttığı'' uyarısı

AA 13.02.2020 12:07 - Güncelleme: 13.02.2020 12:07

ARU'dan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve zulümlerin özellikle son haftalarda arttığına ilişkin bilgilerin, bölgedeki farklı kaynaklardan alınan görüntüler ve fotoğraflarla doğrulandığı belirtildi.

Özellikle 23 Ocak'ta UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına hükmetmesinin ardından Arakan bölgesinde durumun daha da kötüleştiği ifade edildi.

Myanmar hükümetine bağlı güçlerin, bölgedeki ağır insan hakları ihlalleri ve katliamlarına ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, Buthidaung kasabasında 7 Ocak'taki patlamada 4 ilkokul öğrencisinin hayatını kaybettiği, öğretmenleriyle 7 çocuğun ağır yaralandığı, 25 Ocak'ta ise aynı kasabada Myanmar ordusu mensuplarınca iki tecavüz olayının yaşandığı aktarıldı.

Myanmar ordusunun 25 Ocak'ta Kin Taung köyüne düzenlediği topçu saldırısında da 2 kadının yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı, 3 Şubat'ta ise Buthidaung kasabasında Arakanlılara ait iki evin Myanmar ordusu mensuplarınca geçerli bir neden gösterilmeden yakıldığı kaydedildi.

Hükümet güçlerinin, katliamlardan kaçmaya çalışan kadın ve çocukların da bulunduğu Arakanlıları öldürdüğü ve bunu "toplumsal şiddet" olarak göstermeye çalıştığı vurgulandı.

ARU, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve uluslararası toplumu, Arakanlı Müslümanların korunması için gerekli önlemlerin acilen alınmasına hükmeden UAD'nin kararını uygulaması ve bölgeye insan yardımların girişine izin vermesi için Myanmar hükümetine baskı yapmaya çağırdı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK



Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

GAMBİYA, SOYKIRIMIN SORUŞTURULMASI İÇİN UAD'YE BAŞVURMUŞTU



Gambiya, İİT adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Gambiya'nın mahkemeye sunduğu talepler arasında "Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması" yer alıyordu.

Davada, Gambiya'yı ülkenin Adalet Bakanı Abubacarr Tambadou temsil ediyor.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi başkanlığındaki ekip, Gambiya'nın taleplerine itirazda bulunmuştu.

UAD, 23 Ocak'ta Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetmişti.

Diğer yandan Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili 2018'de başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.