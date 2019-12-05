Arakanlı çocuklar eğitimden yoksun

“Biz insan değil miyiz?” isimli raporda, İnsan Hakları İzleme Örgütü Bangladeş’i okul çağındaki 400 bin çocuğunun hakkını ihlal etmekle suçladı. Myanmar’dan kaçan çocuklar şu anda Cox’s Bazar şehrindeki mülteci kampında yaşıyor. Myanmar ordusunun 2017’de başlattığı katliamlardan bu yana 800 binden fazla Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş’e kaçmıştı.