İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6538
  • EURO
    51,9581
  • ALTIN
    7104.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arakçi: Nükleer anlaşma sadece adil olduğu takdirde mümkün
Dünya

Arakçi: Nükleer anlaşma sadece adil olduğu takdirde mümkün

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam Devrimi'nin 47'nci yıldönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, 'Gelecek yılın, savaşın yerine diyaloğun galip geldiği bir barış ve huzur yılı olmasını içtenlikle umuyorum. Tercihimiz diplomasidir ve İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Ancak bu anlaşma sadece adil ve dengeli olduğu takdirde mümkündür. İran, bedeli ne olursa olsun bu uğurda egemenliğini savunmaktan çekinmeyecektir.' dedi.

IHA12 Şubat 2026 Perşembe 08:33 - Güncelleme:
Arakçi: Nükleer anlaşma sadece adil olduğu takdirde mümkün
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, İslam Devrimi'nin 47'nci yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milyonlarca İranlının uzmanların "20. yüzyılın son büyük devrimi" olarak adlandırdığı İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıldönümünü kutlamak için sokaklara döküldüğünü belirten Arakçi, "İslam Devrimi'nden bu yana geçen on yıllarda, özellikle de son 12 ayda çok şey yaşandı. Sadece geçen yıl içinde halkımız 2 nükleer silahlı rejimin eşi benzeri görülmemiş saldırılarına ve ardından büyük çaplı bir terörist operasyona maruz kaldı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti her zaman güçlü durdu" değerlendirmesinde bulundu.

ARAKÇİ SAVAŞ YERİNE DİYALOĞUN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

İran'ın sergilediği bu direncin yabancı rejimlere değil, kendi halkına duyduğu güvene dayandığının altını çizen Arakçi, "Gelecek yılın, savaşın yerine diyaloğun galip geldiği bir barış ve huzur yılı olmasını içtenlikle umuyorum" dedi. İsim vermeden İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yürütülen müzakerelere atıfta bulunan Arakçi, "Tercihimiz diplomasidir ve İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Ancak bu anlaşma sadece adil ve dengeli olduğu takdirde mümkündür" ifadelerini kullandı.

"HAKLARIMIZ VE ONURUMUZ SATILIK DEĞİLDİR"

İran'ın egemenliğini ihlal eden olası saldırılara karşı sessiz kalmayacağını vurgulayan Arakçi, "İran, bedeli ne olursa olsun bu uğurda egemenliğini savunmaktan çekinmeyecektir" açıklamasında bulundu. İslam Devrimi'nin 47'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında sokaklara dökülen milyonlara işaret eden Arakçi, "Milyonlarca İranlının bir kez daha açıkça ortaya koyduğu gibi, haklarımız ve onurumuz satılık değildir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.