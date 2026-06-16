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Dünya

Aralarında Genelkurmay Başkanı dahil 103 kişi var! Rusya'ya girişleri yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Jennie Carignan dahil 103 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirilmesine yönelik karar alındığını duyurdu.

AA16 Haziran 2026 Salı 22:02 - Güncelleme:
Aralarında Genelkurmay Başkanı dahil 103 kişi var! Rusya'ya girişleri yasaklandı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada yönetiminin Rusya'ya yönelik sürekli yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya askeri ve maddi destek sağladığı belirtildi.

Bunun kabul edilemez olduğu ve ikili ilişkileri baltaladığı vurgulanan açıklamada, buna karşılık olarak 103 Kanadalının yaptırım listesine alınarak Rusya'ya girişlerine "kalıcı" yasak getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listeye Kanada Genelkurmay Başkanı Carignan ve parlamento üyeleri dahil edildi.

Kanada hükümeti, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla Rus vatandaşlar, kuruluşlar ve Rusya'ya ait gemilerin de yer aldığı 162 yaptırım kararı almıştı.

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