Aralarında kadın ve çocuk da var: Yemen'deki korkunç kazada 16 can kaybı

Yemen devlet televizyonunda yer alan habere göre, Ebyen'e bağlı El-Mahfed ilçesinin Lahmar bölgesinde Ebyen-Şebve kara yolunda küçük bir yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, 8'i kadın ve çocuk olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi.

Çarpışma sonucu minibüste yangın çıktığı, aracın tamamen yandığı ve içindeki tüm yolcuların hayatını kaybettiği aktarıldı.



Ebyen'de daha önce de benzer kazaların yaşandığı, bazı bölgelerde yolların elverişsiz olmasının kazalara zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Yemen'de yaklaşık 11 yıldır hükümet güçleri ile Husiler arasında süren savaşın da etkisiyle, özellikle kara yolları başta olmak üzere altyapıda ciddi zayıflık bulunuyor.