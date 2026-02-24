İSTANBUL 14°C / 6°C
Dünya

Aralarında kadın ve çocuk da var: Yemen'deki korkunç kazada 16 can kaybı

Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaşamını yitirdi. Kazada araçta çıkan yangın can kaybını artırdı.

AA24 Şubat 2026 Salı 23:40 - Güncelleme:
Aralarında kadın ve çocuk da var: Yemen'deki korkunç kazada 16 can kaybı
Yemen devlet televizyonunda yer alan habere göre, Ebyen'e bağlı El-Mahfed ilçesinin Lahmar bölgesinde Ebyen-Şebve kara yolunda küçük bir yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, 8'i kadın ve çocuk olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi.

Çarpışma sonucu minibüste yangın çıktığı, aracın tamamen yandığı ve içindeki tüm yolcuların hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ebyen'de daha önce de benzer kazaların yaşandığı, bazı bölgelerde yolların elverişsiz olmasının kazalara zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Yemen'de yaklaşık 11 yıldır hükümet güçleri ile Husiler arasında süren savaşın da etkisiyle, özellikle kara yolları başta olmak üzere altyapıda ciddi zayıflık bulunuyor.

