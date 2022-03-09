Aralarında Türk vatandaşları da var! 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı

IHA 9 Mart 2022 Çarşamba 06:26 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 06:26

Rusya'nın, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesine yönelik başlattığı ateşkes rejimi ilk sonuçlarını verdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, dün Ukrayna'nın Sumi kentinden otobüslere bindirilen 5 bin kişinin kentlerden çıkarıldığını duyurdu.

Tahliyelerin 2 aşamalı olduğunu ve her 2 aşamanın da başarıyla sonuçlandığını duyuran Timoşenko, "Sumi'deki tahliyelerin her 2 aşaması da tamamlandı. Yaklaşık 5 bin kişi, güvenliği sağlanmış bin otobüsle tahliye edildi. İlk tahliyelerin başarıyla tamamlanmasının ardından 2. aşama da konvoyun Poltava'ya ulaşmasıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilenlerin arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğuna dikkat çeken Timoşenko, "Tahliye edilenlerin çoğu kadın ve çocuklar. Aralarında Türk vatandaşları da var" ifadelerini kaydetti. Açıklamada, Poltava'ya nakledilen sivillerin bazılarının trenlere bindirildiği, kentte kalmak isteyenlerin ise sığınaklara yerleştirildiği aktarıldı.