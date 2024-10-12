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Dünya

Aralarında Türkiye de var: 104 ülkeden İsrail'e ortak kınama

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 104 BM üyesi ülke ve Afrika Birliği, soykırımcı İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan etmesini kınayan ortak bir mektup yayımladı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 07:19 - Güncelleme:
Aralarında Türkiye de var: 104 ülkeden İsrail'e ortak kınama
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Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 104 ülke ve Afrika Birliği, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etmesini derin endişeyle karşıladıklarını belirterek, Genel Sekreter'e destek verdi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 104 BM üyesi ve Afrika Birliği, konuya ilişkin mektup yayımladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Gutteres'i "istenmeyen adam" ilan etmesinin BM'nin görev yetkisini yerine getirmesini baltaladığı kaydedilen mektupta, BM'nin görevleri arasında Orta Doğu'da arabuluculuk ve insani yardım desteği sağlamak bulunduğuna dikkati çekildi.

Mektupta, gerginliğin arttığı dönemlerde Genel Sekreter'in rolünün kilit öneme sahip olduğu aktarılırken, "Genel Sekreter ve çalışmalarına tam destek ve güvenimizi yinelemek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Guterres'in barış, güvenlik ve uluslararası hukuka olan bağlılığından emin olunduğu kaydedilen mektupta, tüm taraflara BM ile yapıcı diyalog sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Mektupta, "BM'nin liderliği ve misyonuna saygı duyulmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etmesini derin endişeyle karşılandığı belirtilen mektupta, tüm taraflara BM'nin kritik rolünü zayıflatacak adımlardan kaçınma ve Orta Doğu'daki krize barışçıl çözüm bulunmasına yönelik girişimlere destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

- İSRAİL, GUTERRES'İ "İSTENMEYEN ADAM" İLAN ETMİŞTİ

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail 'istenmeyen adam' ilan etti

AB'den İsrail'in BM Genel Sekreteri Guterres'e yönelik yasağına tepki

Fransa'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e destek

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