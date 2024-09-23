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Dünya

Aralarında Türkiye de var... Kazakistan anlaşmayı resmen onayladı

Kazakistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu Türk devletleri ile basitleştirilmiş gümrük koridoru oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı resmen onayladı. Bu kapsamda Türkiye'nin de dahil olduğu Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkeler arasında gümrük işlemlerinde bürokrasi azaltılacak, kontrol formları kullanımı en aza indirilecek.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 17:36 - Güncelleme:
Aralarında Türkiye de var... Kazakistan anlaşmayı resmen onayladı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin hükümetleri arasında basitleştirilmiş bir gümrük koridorunun oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören kanunu imzaladı.

TDT'DE 'GÜMRÜK KORİDORU' DÖNEMİ

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma Tokayev'in imzaladığı kanunla yürürlüğe girdi.

Anlaşmada, TDT üyesi devletlerin gümrük idareleri arasında işlemlerin hızlandırılması, gümrük işlemlerinde bürokrasinin azaltılması, mallara ilişkin gümrük kontrol formları kullanımının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

"TDT üyesi ülkeler arasında basitleştirilmiş bir gümrük koridorunun oluşturulmasını" öngören anlaşmaya ilişkin kanun tasarısı,13 Eylül'de Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'da onaylanmıştı.

Senatör Nurlan Bekenov, anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada, bu yılın başından bu yana Kazakistan'ın TDT üyesi ülkelerle yaptığı ticaret hacminin 10,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, anlaşmanın ülkeler arasında hareket eden mal ve araçların gümrük kontrolünü hızlandıracağını ve uluslararası ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetmişti.

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