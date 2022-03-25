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Dünya

Aralarında Türkiye de var! Rusya yeniden başlatıyor

Rusya'nın ulusal havayolu şirketi Aeroflot 7 Nisan'da Soçi'den, Türkiye dahil 17 ülkeye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

IHA25 Mart 2022 Cuma 15:55 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 16:00
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Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle batılı ülkelerin hava sahasını kapatmasına misilleme olarak uçuşlarını durduran Rusya, birçok ülkeye seferleri yeniden başlatıyor.

Rusya'nın ulusal havayolu şirketi Aeroflot, 7 Nisan tarihinden itibaren Türkiye, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Mısır ve İsrail dahil toplamda 17 ülkeye Soçi'den uçuş başlatılacağını açıkladı. Aeroflot tarafından yapılan açıklamada, uçuşların Rossiya Havayolu şirketi tarafından yerli üretim Sukhoi Superjet 100 uçaklarıyla yapılacağı ifade edildi.

Rusya Federal Havacılık Kurumu'ndan 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına veya Rusya'da kayıtlı sivil uçuşlara yasak getirmesine karşılık olarak 36 ülkenin uçaklarına hava sahasının kapatıldığı belirtilmişti.

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