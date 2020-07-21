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Dünya

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 ülkeden Karadeniz'de gövde gösterisi: ''Sea Breeze-2020'' tatbikatı başladı

Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı 'Sea Breeze-2020' başladı. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna katılıyor.

AA21 Temmuz 2020 Salı 07:40 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 07:40
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Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2020" başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2 bin askerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatta 20'den fazla savaş gemisi, uçak ve helikopterin yer alacağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatbikatın sadece deniz ve hava kısmının gerçekleştirileceği ifade edildi.

"Sea Breeze'nin amacı, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tatbikatın 7 gün süreceği belirtildi.

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