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Dünya

Arap asıllı bir vatandaşa çirkin saldırı: Evinin etrafındaki duvara ırkçı yazı yazıldı

Fransa'da Arap asıllı vatandaşın evinin etrafındaki duvara ırkçı yazı yazıldığı bildirildi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 19:17 - Güncelleme:
Arap asıllı bir vatandaşa çirkin saldırı: Evinin etrafındaki duvara ırkçı yazı yazıldı
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Fransa İslam Konseyinin (CFCM) internet sitesinden yapılan açıklamada, Arap asıllı bir vatandaşın evinin etrafındaki duvara, "Araplar krematoryuma" yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu vatandaşla dayanışma içinde olunduğu kaydedilerek, "kullanılan kelimelerin şiddeti" nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Yazının 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımına atıfta bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Yaygınlaşan ırkçı söylemler, ülkemizin sokaklarında ırkçı eylemlerin de yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor." denildi.

Açıklamada, nefretin her türlüsünü aynı şekilde kınamak gerektiği vurgulandı.

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