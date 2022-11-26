Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlar Arap medyasında geniş yer buldu.

Suriye devlet medyası, hem Rusya hem de Çin'den gelen açıklamalara geniş şekilde yer verirken, Lübnan'da yayımlanan haberde Türkiye'nin kararlılığının ABD ve İran'ın tutumunu değiştirdiği kaydedildi.

Lübnan medyası El Akbar 'Rusya, Türkiye, İran: SDF'ye karşı boykot!' başlığını kullandı. Gazete, Moskova ve Tahran'ın Suriye'nin kuzeyinde operasyona girişen Türkiye'nin tezlerini artık yarı yarıya kabul ettiklerini yazdı. Rusya ve İran'ın tutumunun değiştiğini kaydeden gazete, 'Suriye'de çözüm çok uzak, Türkiye geri çekilmeyecek' dedi.

El Akbar, müzakerelerde garantör olan Türkiye, Rusya ve İran'ın çıkarlarının YPG'li teröristlere düşmanlık göstermek için örtüşüyor gibi göründüğünü yorumunu yaptı.

326 HAİNE TSK KILICI İNDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'nın son bilançosunu açıkladı. 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Bakan Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor" dedi. Operasyonda "TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiası hakkında da konuşan Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var, o da teröristler" dedi.

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır, buna göre bakılır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.