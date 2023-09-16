Arap basınında çarpıcı Esed iddiası!

Arap basını, Beşar Esed hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Esed'in ülkenin yönetim şeklini "Parlamenter monarşi"ye dönüştürmeye çalıştığı, konuyu uzmanlara incelettiği ileri sürüldü.



Arap gazetesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Suriyeli yetkili, Esed'in bu yöntemle oğlunu yönetime geçirmeyi ve aile üyelerini korumayı amaçladığını söyledi.

Yetkili, Esed'in Arap Baharı'na direnebilecek tek rejimin bölgedeki monarşi rejimleri olduğunu gördüğünü ve yeni yönetim şeklinin gelecek yıllarda kendisine ve ailesine uluslararası hukuki sorumluluktan muaf tutacağına inandığını kaydetti.

Esed'in toplantılara pek katılmadığı, uzun toplantılara, karşılaşmalara ve çağrılara artık sabrının kalmadığı, bu nedenle ekonomik açıdan önemli işlerin çoğunu eşi Esmaa'ya, içişleri ise kardeşi Maher'e emanet ettiği yönünde bilgiler veren Suriyeli yetkili, Esed'in istihbarat başkanı, büro başkanı ve medya danışmanı dışında kimseye güvenmediğini belirtti.

Yetkili, Esed'in yüzme havuzunda, spor kulübünde ve televizyon izleyerek çok fazla zaman geçirdiğini de açıklamalarında yer verdi

Arap basınına konuşan bir İngiliz kaynak ise İngiliz istihbarat servisi MI6'ya göre Esed'in servetinin 200 ton altın, 16 milyar dolar ve 5 milyar euro olduğunu söyledi.