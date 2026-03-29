  • Arap Birliği Genel Sekreterliğine gelecek isim belli oldu
Dünya

Arap Birliği Genel Sekreterliğine gelecek isim belli oldu

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi, eski Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi'nin Genel Sekreterlik adaylığını oy birliğiyle kabul etti.

AA29 Mart 2026 Pazar 19:29
Arap Birliği Genel Sekreterliğine gelecek isim belli oldu
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arap Birliğinin 165. Olağan Konsey Toplantısı, Bahreyn'in dönem başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, mevcut Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt'ın halefi olarak oy birliğiyle Fehmi belirlendi.

Konsey, Fehmi'nin adaylığını onaylayarak nihai karar için Suudi Arabistan'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne tavsiye kararı olarak sundu.

Video konferans yöntemiyle bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda, bölgede hızla tırmanan gerilim ve bazı Arap ülkelerini hedef alan saldırılar da ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, yaptığı konuşmada, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Ürdün ve Irak'a yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, bunun "hukuk dışı ve gerekçesiz" olduğunu ifade etti.

Abdulati, Arap dünyasının güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayarak, herhangi bir Arap ülkesine yönelik müdahalenin doğrudan Mısır'ın ulusal güvenliğine yapılmış sayılacağını belirtti.

