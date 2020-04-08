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Dünya

Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor

Arap Birliği, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmek ve Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarını genişletmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kullandığını belirtti.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 07:45 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 07:46
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Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etmek için salgını fırsata çevirmesi ele alındı.

Birliğin açıklamasında, "İsrail, koronavirüsle mücadelede küresel boyuttaki olağanüstü hali, yerleşim birimlerini genişletmek ve özellikle Doğu Kudüs ve çevresinde 'de facto' bir durumu dayatmak için kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının ilhak planını uygulamaya kalkmasının "ateşle oynama" ve dünyanın tüm enerjisini salgınla mücadeleye vermesi gerektiği bir zamanda "ortalığı karıştırma" anlamına geleceği belirtildi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazartesi günü, ülkede kurulması beklenen "birlik hükümeti" müzakereleri çerçevesinde Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.

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