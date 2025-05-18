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Dünya

Arap Birliği Zirvesi'nden barış mesajı: Kan dursun, çözüm başlasın

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, Gazze'deki kan dökülmesinin durdurulması, Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci başlatılması ve Sudan'da barışçıl çözüm için çağrılar öne çıktı.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 00:41 - Güncelleme:
Arap Birliği Zirvesi'nden barış mesajı: Kan dursun, çözüm başlasın
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Bağdat'ta 34'üncüsü düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Gazze'de devam eden kan dökülmesinin durdurulması için uluslararası topluma baskı yapma çağrısında bulunulan bildiride, Filistinlilerin her türlü zorla yerinden edilmesi ve göç ettirilmesine kesin bir dille karşı çıkıldığı bildirildi.

Zirve bildirisinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili kararlarının uygulanması gerektiğinin altı çizildi ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemi ve tüm sınır kapılarının açılması konusunda ortak koordinasyonun gerekliliği vurgulandı.

Bildiride, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da kınandı ve ülkede kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecinin başlatılmasının önemine vurgu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik kararından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Sudan'daki çatışmalarla ilgili siyasi bir çözüm bulunması gerektiği ifade edilen bildiride, Sudan halkının toprak bütünlüğü, birliği ve bağımsızlığına yönelik destek dile getirildi. Ayrıca, Sudan'ın içişlerine müdahale edilmesine karşı çıkıldığı ve ülkenin kurumlarını koruma çabalarının desteklendiği bildirildi.

LÜBNAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Bildiride, Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunmasına destek verildiği kaydedildi. Yemen konusunda ise Başkanlık Konseyi ve hükümete destek vurgulanarak, Birleşmiş Milletler ve bölgesel aktörlerin krize kapsamlı siyasi bir çözüm bulmaya yönelik çabalarının desteklendiği açıklandı.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer program müzakerelerine destek verilen bildiride, bu görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasının temenni edildiği aktarıldı.

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