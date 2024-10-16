İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1702
  • EURO
    37,2122
  • ALTIN
    2937.85
  • BIST100
    8953.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Arap Birliği'den İsrail'e kınama

Arap Birliği, işgalci İsrail'in Lübnan saldırılarını kınadı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Arap Birliği'den İsrail'e kınama
ABONE OL

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Belediyesi'ne düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in hava saldırılarında Nebatiye Belediye Başkanı ve insani yardım faaliyetlerini yürüten bazı gönüllülerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "acımasız senaryoyu" Lübnan'a taşımak için gelişigüzel hava saldırılarıyla sivilleri ve altyapıyı hedef aldığı ifade edildi.

Tel Aviv'in Avrupa'dan gelen eleştirilere karşı tahammülünün olmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli sivillere yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmek üzere saldırılarına devam ettiği aktarılan açıklamada, Gazze'deki tehcir planları kapsamında insanların çadırlarda da bombalandığı vurgulandı.

Gazze'de hayallerin ötesine geçen suçların işlendiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplumun aynı suçların Lübnan'da da işlenmesine kayıtsız kalmasıyla bu suçlara ortak olacağına işaret edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Belediyeler Birliği binalarını bombaladığı belirtilmişti.

Açıklamada, belediye binalarına yönelik saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesi, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığı saldırıda belediye başkanının da öldüğünü duyurmuştu.

- ⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.