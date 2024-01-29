Arap Birliği'nden BM'ye çağrı! ''İsrail'i UAD kararlarına uymaya zorlayın''

Arap Birliği Konseyi, Filistin'in talebi üzerine daimi delegeler düzeyinde Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı.

Filistin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, burada yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun, UAD'nin kararına yanıt olarak Gazze Şeridi'nde 18 yeni katliam gerçekleştirdiğini ve 174 kişinin ölümüne, 310 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Akluk, ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonu geçici olarak askıya alan ülkelere bu kararlarından vazgeçme çağrısı yaptı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, BMGK de dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kurumlar ile tüm ülkelere, İsrail'i, UAD'nin tedbir kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, UAD'nin kararının açıklanmasından bu yana Gazze Şeridi'nde yaşananların, İsrail'in saldırgan politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını gösterdiği belirtildi.

Yapılan bir diğer açıklamada ise UNRWA'ya sağlanan finansmanın bazı taraflar tarafından askıya alınmasının reddedildiği belirtildi ve kararın yeniden gözden geçirilmesi istendi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.