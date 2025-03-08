Arap Birliği'nden, Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik saldırıya tepki

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin sahil bölgesinde emniyetle ilgili yaşanan gelişmeler ile çatışmaların büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin hedef alınmasının yanı sıra sivil barışı tehdit eden ve Suriye'nin mevcut aşamada karşılaştığı zorlukları daha da derinleştirmeyi amaçlayan her türlü dış müdahalenin kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Suriye'yi istikrarsızlaştırma planlarını boşa çıkaracak, istikrarı ve sivil barışı güçlendirecek politikalar üzerine yoğunlaşılması gerektiği kaydedildi.

- LAZKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ OLAYLAR

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.

Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

⁠Devrik rejim güçlerinin, dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.