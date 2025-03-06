Arap Birliği'nin Gazze planına destek çıktılar: Tek mümkün yolu olan iki devletli çözüm

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İspanya, Gazze'nin erken toparlanması, yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik sunulan planı, Gazze'deki durumu istikrara kavuşturmanın, bölgede barış ve istikrarı garanti altına almanın tek mümkün yolu olan iki devletli çözümün uygulanmasına doğru ilerlemesi olarak görüp, destekliyor."

İspanya hükümeti olarak, "Arap Birliği'nin bölgede barış ve istikrara yönelik çabalarına destek verdikleri" vurgulanan açıklamada, Arap Birliği'nin sunduğu plan gereği "Filistinlilerin kendi topraklarında barış içinde yaşayabilecekleri bir gelecek için Gazze'nin yeniden inşasında Filistin Devleti'nin rolüne verilen desteğin memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Açıklamada son olarak, "İspanya Hükümeti, kalıcı ateşkesin pekiştirilmesi çağrısını ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddetmesini yineler ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girişini talep eder." ifadeleri kullanıldı.

- SANCHEZ'DEN AB'YE "CESUR DURMA VE BİRLİK" ÇAĞRISI

Diğer yandan Brüksel'deki AB zirvesine katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de basına yaptığı kısa değerlendirmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'deki durumun "uluslararası düzenin erozyonunun bir göstergesi" olduğunu söyledi.

Avrupa'yı zorlukların üstesinden gelmek için güçlü ve birlik içinde durmaya çağıran Sanchez, "Tarihin hızlı aktığı bir dönemdeyiz. Bu yıllardır oluyor. Ukrayna ve ayrıca Gazze'deki savaşla birlikte uluslararası düzenin ve çok taraflı diplomasi, barış ve müzakere alanlarının aşınmasına tanık oluyoruz." dedi.

