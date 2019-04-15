Arap Dışişleri Bakanları Filistin için olağanüstü toplanıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Kabha AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap dışişleri bakanlarına, Filistin’deki son gelişmeleri görüşme ve Filistin Devleti için “Arap finansal güvenlik ağını” etkinleştirmeleri amacıyla acil toplantı düzenleme talebinde bulunduklarını söyledi.

Kabha, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin katılımıyla Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının pazar günü Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Arap Birliği Genel Merkezi’nde olağanüstü toplanacağını belirtti.

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağının" kurulması kararlaştırılmıştı.

Filistin Yönetimi, İsrail'in Filistin Yönetimi’nin tutuklulara ve şehit ailelerine aidat tahsis etmesi nedeniyle, Filistin’in aylık vergi gelirlerinden 11,3 milyon dolar kesme kararı nedeniyle ciddi bir mali kriz yaşıyor.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı yaklaşık 190 milyon dolarlık vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı ödenekten 11,3 milyon dolar kesme kararı almıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini, şehit ve tutuklu ailelerine yapılan ödemelerin devam edeceğini belirtmişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti de bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.