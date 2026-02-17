İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7323
  • EURO
    51,8076
  • ALTIN
    6929.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arap dünyası Rusya'ya yöneldi: Nükleer enerjide stratejik imza
Dünya

Arap dünyası Rusya'ya yöneldi: Nükleer enerjide stratejik imza

Arap Atom Enerjisi Ajansı, nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik stratejik işbirliği kapsamında Rusya ile anlaşma imzaladı.

AA17 Şubat 2026 Salı 14:32 - Güncelleme:
Arap dünyası Rusya'ya yöneldi: Nükleer enerjide stratejik imza
ABONE OL

Arap Atom Enerjisi Ajansı (AAEA), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik stratejik işbirliği kapsamında Rusya ile anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre AAEA ile Uluslararası Araştırma Merkezi (IRC) Çok Amaçlı Hızlı Nötron Araştırma Reaktörü (MBIR) Konsorsiyum Lideri arasında imzalanan anlaşma, bilimsel araştırma, personel eğitimi ve altyapı geliştirme alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Ayrıca, nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen anlaşma, AAEA Genel Müdürü Salim Hamdi ile IRC MBIR Limited Şirketi Genel Müdürü Vasily Konstantinov tarafından imzalandı. Süreç, Rosatom'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ofisi'nin desteğiyle yürütüldü.

Anlaşmanın imzalanması, taraflar arasındaki kurumsal diyaloğun devamı niteliği taşırken, araştırma işbirliklerinin genişletilmesi ve nükleer teknolojilere erişimin artırılmasını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AAEA Genel Müdürü Hamdi, anlaşmanın nükleer enerjinin barışçıl kullanımında Arap stratejisinin uygulanması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşbirliği anlaşmasının imzalanması, kilit projelerimizin geliştirilmesinde somut bir araç sağlıyor. Sadece uygulamalı veya temel bilimden değil, aynı zamanda Arap ülkelerinde ekonomiye ve yaşam kalitesine doğrudan katkıdan bahsediyoruz. Örneğin, IRC MBIR ile işbirliğimiz, çevresel güvenlik için hayati önem taşıyan bölgesel radyoaktif atık yönetim sisteminin düzenlenmesi projesindeki çalışmaları hızlandırmaya yardımcı olacak. MBIR'nin kullanımı ortak araştırma, kamu sağlığı alanında onkolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde radyofarmasötiklerin geliştirilmesi ve üretimi konusunda yeni fırsatlar sağlayacak. Ayrıca, bu araştırma altyapısına erişim, gelecekteki Arap Uzmanlık Eğitim Merkezimiz için uzmanların yetiştirilmesinde mesleki yetkinlikler ve ilk nükleer güç santrali inşaat projelerini uygulayan ülkelere teknolojik destek anlamına geliyor."

IRC MBIR Limited Şirketi Genel Müdürü Konstantinov da anlaşmanın önemine işaret ederek, "AAEA'nın bize duyduğu güveni son derece takdir ediyoruz ve bu anlaşmayı MBIR Projesi'ne yabancı katılımcıların kapsamının genişletilmesinde önemli bir aşama olarak görüyoruz. MBIR, dünyada ve kendi sınıfında en güçlü araştırma reaktörüdür. Bu reaktörün eşsiz yeteneklerine erişim, Arap ülkelerine enerji mühendisliği, nükleer tıp ve endüstriyel teknolojilerde çığır açan projelerde ortak çalışma fırsatları sunuyor. Ayrıca, Arap ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma sorunları üzerinde çalışan mühendis ve bilim insanlarının yetiştirilmesi için eğitim ortamının oluşturulmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

AAEA ile IRC MBIR Limited Şirketi arasındaki işbirliği anlaşmasının, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve üye ülkelerde enerji mühendisliği, gıda güvenliği ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik stratejik hedeflere katkı sağlaması bekleniyor.

  • nükleer enerji
  • nükleer işbirliği
  • Arap Atom
  • Rusya işbirliği
  • barışçıl kullanım
  • enerji ajansı
  • stratejik anlaşma
  • enerji işbirliği
  • atom enerjisi
  • sektörel işbirliği
  • teknoloji transferi
  • enerji sağlama
  • uluslararası anlaşma
  • enerji diplomasisi
  • enerji güvenliği
  • barışçıl enerji
  • uluslararası strateji
  • enerji politikası
  • enerji anlaşması
  • uluslararası İlişkiler

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.