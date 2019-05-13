Arap dünyasından BAE açıklarında gemilere sabotaja kınama

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, farklı ülkelerden gemilerin BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğraması kınandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da gemilere yönelik sabotajları kınadığı açıklamasında, "Bu eylem, deniz trafiği için bir tehdit oluşturmakta, uluslararası bölgesel güvenlik ve barışa olumsuz yansımaları olmaktadır." ifadesine yer verdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı olayı "denizciliğin güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir suç" olarak nitelendirirken, BAE Dışişleri bu tehlikeli gelişmeye karşı uluslararası toplumdan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Ürdün hükümeti de kaynağı ne olursa olsun Körfez'de deniz trafiğini tehdit eden her türlü suç eylemine karşı tutumunun net olduğunu vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da sabotaj eylemlerini kınayarak, bu eylemlerin arkasındakilerin bölgede istikrarı sarsmaya çalıştığına dikkat çekti.

KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, gemilere yönelik sabotaj eylemlerini, "deniz güvenliğini büyük bir tehlikeye atan kötü niyetleri ortaya koyan bir gelişme" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma, bu hayati bölgede deniz güvenliğini tehdit eden taraflara engel olması çağrısı yaptı.

Arap Parlamentosundan yapılan açıklamada, "Ticari gemilerin hedef alınması, uluslararası toplumun kararlı ve acil bir şekilde harekete geçmesini gerekli kılan terör eylemidir." ifadesi kullanıldı.

Arap Birliği de açıklamasında, bu suç eylemlerinin, bölgede tansiyonu yükselttiğini, deniz taşımacılığını ve ticaret yollarını ciddi bir şekilde hedef aldığını kaydetti.

4 TİCARİ GEMİYE SABOTAJ

BAE Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin, BAE'nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtilmişti.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, daha fazla ayrıntı paylaşılmadan konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih de bugün yaptığı açıklamada, pazar akşamı aynı bölgede iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. Falih'in açıklamasında iki olayın aynı olup olmadığına dair bilgi yer almamıştı.

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ticari gemilerin BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının "endişe verici" olduğunu belirterek, olayın aydınlatılmasını istemişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Gemilerin sabotaja uğradığı Fuceyra Limanı, dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na 70 mil uzaklıkta yer alıyor.

ABD'nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini duyurması üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanımı kısıtlanırsa boğazı geçişlere kapatırız. İran'ın kara sularını her türlü tehdide karşı savunacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Washington ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeye İran'dan petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanıyan ABD, geçen ay muafiyet süresini uzatmayacağını duyurmuştu.