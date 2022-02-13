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Dünya

Arap koalisyon güçlerinden Sana'ya operasyon

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli Husilerin askeri hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

AA13 Şubat 2022 Pazar 02:06 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 02:06
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, "Sana'daki Husilerin meşru askeri hedeflerine yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Sana'da sivil alanlara 4 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İran destekli Husiler son aylarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) tesislere yönelik füze saldırılarını artırırken, Arap koalisyonu ise meşru hükümet karşıtı silahlı grubun Sana ve diğer bölgelerdeki hedeflerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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