Arap koalisyonu: Bomba yüklü 6 İHA imha edildi

AA 20 Haziran 2021 Pazar 09:06 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 09:24

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın koalisyon güçlerine dayandırdığı habere göre, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine doğru gönderdiği bomba yüklü 6 İHA, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Haberde, bununla birlikte koalisyon güçleri tarafından imha edilen İHA sayısının son 24 saatte 17'ye ulaştığı aktarıldı.

- Husilerden "Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldık" açıklaması

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını belirtmişti.

Seri, saldırıyı "Kasıf-2" tipi İHA ile gerçekleştirdiklerini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.