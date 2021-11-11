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Dünya

Arap koalisyonu, Suudi Arabistan güçlerinin Yemen'den çıktığı haberlerini yalanladı

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan güçlerinin Yemen'in geçici başkenti Aden'den çekildiğine ilişkin haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 02:50 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 02:50
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonu, Suudi kuvvetlerinin Yemen'de koalisyon güçlerinden ayrıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Kuvvetlerin hareketi ve yeniden konuşlandırılmasının dünyanın tüm ordularında uygulandığı ve bunun koalisyonun stratejisiyle uyumlu olduğu belirtilen haberde, koalisyonun "Yemen halkının yanında olduğumuzu ve devletin geri alınmasında orduya desteğin devam ettiğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki bazı basın organlarında geçen salı, çok sayıda Suudi Arabistan kuvvetinin Aden'den ayrılarak gemiyle sevkiyatının yapıldığı aktarılmıştı.

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