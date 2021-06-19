Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a doğru gönderdiği bomba yüklü 7 İHA imha edildi

AA 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:55

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalında yayınlanan haberde, koalisyon güçlerinin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine doğru gönderdiği bomba yüklü 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Söz konusu İHA'ların Yemen topraklarındayken etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, tam olarak düşürüldüğü bölge hakkında ise bilgi verilmedi.

Açıklamada, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği ve koalisyon güçlerinin de buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

- HUSİLER KRAL HALİD HAVA ÜSSÜ'NÜ HEDEF ALDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını belirtmişti.

Seri, saldırıyı "Kasıf-2" tipi İHA ile gerçekleştirdiklerini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu öne sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.