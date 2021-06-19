Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

AA 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:34

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da, koalisyon güçlerinin saldırıya ilişkin resmi açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Husi saldırılarının boşa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği ve koalisyon güçlerinin de buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

- Husilerden "Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldık" açıklaması

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını belirtti.

Seri, saldırıyı "Kasıf-2" tipi İHA ile gerçekleştirdiklerini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.