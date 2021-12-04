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Dünya

Arap koalisyonundan ''meşru'' askeri hedeflere hava saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'daki 'meşru' askeri hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 23:54 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:54
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan koalisyon güçlerinin açıklamasında, Sana'daki "meşru" askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının meşru askeri hedeflere yönelik ve uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Koalisyondan yapılan başka bir açıklamada ise, Sana'daki ana silah ve ikmal depolarının bulunduğu bir noktanın da imha edildiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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