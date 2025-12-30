Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Maliki, "Koalisyon hava kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen'in Mukalla Limanı'nda iki gemiden boşaltılan silahlar ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, söz konusu operasyonun Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Hadramevt ve Mehre illerinde sivillerin korunması için koalisyon güçlerinden gerekli tüm askeri tedbirlerin alınmasını talep etmesi üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.



Maliki, iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'ndan resmi izin alınmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğini kaydetti.



YEMEN, BAE İLE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.

BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor.

Ayrıca Vatan Kalkanı Güçlerinin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi.

Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YEMEN BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI: DEVLET, KURUMLARINA YÖNELİK İSYANLA KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEK

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi yaptığı açıklamada, "Yemenlilerin kanı kırmızı çizgidir; bu konuda ne taviz ne de müsamaha vardır. Vatandaşlarının hayatını korumak için cesaretle her türlü fedakarlığı yapan devlet, onların onurunu hiçe sayan ya da onları pervasız maceralara sürükleyenlere karşı eli kolu bağlı durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) ülkenin Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden güçlerini çekme çağrısını yineleyen Alimi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, özellikle Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde sivillere yönelik ihlallerin sürmesi, Güney Geçiş Konseyi'nin gerilimi sona erdirmeyi reddetmesi ve Suudi Arabistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına olumlu karşılık verildiğine dair bize ulaşan sözlere rağmen güçlerinin iki vilayet dışındaki kamplarına dönmemesi karşısında, tüm anayasal yetkilerimizi kullanacağız."

Alimi ayrııca GGK'nin "askeri tırmanış ve silahlı kuvvetlerin mevzilerine saldırılar yoluyla devlet otoritesini zayıflatmaya ve ona başkaldırmaya çalıştığını; Hadramevt'teki kabilelere ve sivillere yönelik tekrarlanan saldırılar gerçekleştirdiğini ve Seyun Havalimanı'nı ticari uçuşlara kapattığını" kaydetti.