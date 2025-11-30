İSTANBUL 16°C / 9°C
  Arap Parlamentosu'ndan soykırımcı İsrail'e tepki... ''Bölgenin güvenliği için ciddi bir tehdit''
Dünya

Arap Parlamentosu'ndan soykırımcı İsrail'e tepki... ''Bölgenin güvenliği için ciddi bir tehdit''

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed el-Yemahi, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrar eden saldırılarının 'bölgenin güvenlik için ciddi bir tehdit' oluşturduğunu belirterek Şam ile dayanışmalarını yineledi.

30 Kasım 2025 Pazar 18:54
Arap Parlamentosu'ndan soykırımcı İsrail'e tepki... ''Bölgenin güvenliği için ciddi bir tehdit''
ABONE OL

Yemahi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına ve Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne yönelik saldırılarını "şiddetle kınadığını" ifade etti.

İsrail saldırılarının "Suriye'nin egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu" kaydeden Yemahi, saldırıların ayrıca bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik ciddi bir tehdit teşkil ettiğini vurguladı.

"Bu saldırıların sürmesi, işgalci güç İsrail'in uluslararası meşruiyete riayet etmeksizin yürüttüğü sistematik tırmanış politikasını yansıtıyor." ifadesini kullanan Yemahi, uluslararası topluma İsrail'i durdurma çağrısı yaptı.

Suriye ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Yemahi, "Herhangi bir Arap devletine yönelik saldırı, Arap ulusal güvenliğine yönelik bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Beyt Cin köyü sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin köye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.

Çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu misilleme olarak köye hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.

Popüler Haberler
