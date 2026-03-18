Dünya

Arap ülkeleri duyurdu! Ramazan Bayramı cuma günü başlayacak

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Filistin ve Kuveyt 'te 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan edildi.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 21:11 - Güncelleme:
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, şevval ayı hilalinin görülememesi üzerine Yüksek Mahkeme'nin 19 Mart Perşembe gününün ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününün ise Ramazan Bayramı'nin başlangıcı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi, şevval ayının hilalinin görülememesi üzerine 20 Mart Cuma gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu duyurdu.

BAE Devlet Başkanlığı Divanı, şevval ayının hilalinin görülememesi nedeniyle 19 Mart Perşembe gününün ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününün ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıkladı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Ramazan Bayramı'nın cuma günü başlayacağını duyurdu.

Yemen Vakıflar ve Rehberlik Bakanlığı da 20 Mart Cuma gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıkladı.

Kuveyt, Bahreyn, Sudan ve Lübnan da Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacağını ilan etti.

