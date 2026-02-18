Arap ülkelerinde kamu kurumlarındaki çalışma saatleri kısaltıldı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Arap ülkelerinde ramazan ayında çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Filistin, Libya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Kuveyt ve Mısır'da çalışma saatleri kısaltıldı.

- SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının resmi sitesinde normalde günde 8, haftalık 48 saat olan çalışma süresinin ramazan ayı boyunca günde 6, haftada 36 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararı alındı.

- ÜRDÜN

Ürdün hükümeti ve ilgili kurumlar, ramazan ayı için resmi çalışma saatlerini kesinleştirdi; kamu, özel, eğitim ve bankacılık sektörlerinde hizmetlerin sürekliliğini sağlarken oruç tutan çalışanların çalışma saatlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi genelge ve yönerge yayımladı.

Ürdün'de devlet dairelerinde genelde 08.30-15.30 olan çalışma saatleri ramazanda 09.00-15.00 olarak, bankalarda ise ramazan dışında 09.00-17.00 arası olan çalışma saati 09.00- 15.00 şeklinde düzenlendi.

- LÜBNAN

Lübnan Başbakanlık Kararnamesine göre, normal şartlarda 08.00-15.00 olan çalışma saatleri, ramazan ayında pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 09.00-14.00, cuma günleri saat 09.00- 12.00 olarak belirlendi.

- FİLİSTİN

Filistin hükümeti de ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarındaki çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti.



Düzenleme doğrultusunda normal dönemde 08.00-16.00 olan iş saatleri, ramazan ayı için 09.00-14.00 olarak değiştirildi.

- LİBYA

Libya'da ramazan ayında kamu kurumlarının, 10.00 ila 15.00 saatleri arasında çalışacağı bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin ramazan ayında resmi dairelerin çalışma düzenine ilişkin yayımladığı kararname paylaşıldı.

Başbakan Dibeybe kararnamesinde, "Tüm kamu kurumlarında çalışma saatleri ramazan ayı boyunca sabah 10.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

- IRAK

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliğine göre, normalde 08.00-14.00 arası olan çalışma saatleri ramazan ayı boyunca 08.00-13.30 oldu.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İnsan Kaynakları Kurumu (FAHR), 1447 Hicri ramazan ayı boyunca kamu çalışanlarına uygulanacak mesai düzenlemesini yayımladı.

Buna göre kamu kurumlarında çalışma saatleri pazartesi ile perşembe günleri arasında 09.00-14.30, cuma günleri ise 09.00-12.00 olarak uygulanacak.

Genelgede ayrıca kurumlara onaylı esnek çalışma modellerini uygulama imkanı tanındığı belirtildi. Cuma günleri çalışanların en fazla yüzde 70'ine uzaktan çalışma imkanı sağlanabileceği kaydedildi.

Öte yandan, ramazan ayı boyunca özel sektör çalışanlarının günlük çalışma saatlerinin en az 2 saat azaltılacağı da duyuruldu.

- FAS

Fas hükümeti, ramazan ayı boyunca kamu kurum ve idarelerinde çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini duyurdu.



Buna göre resmi kurumlar hafta içi pazartesi ve cuma günleri arasında 09.00-15.00 saat aralığında çalışmalarını sürdürecek.

- CEZAYİR

Cezayir Kamu Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama da ramazan ayı boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak çalışma saatleri, tüm vilayetlerde pazar gününden perşembe gününe kadar 08.30 ile 15.00 arasında olacak şekilde belirlendi.

- KUVEYT

Kuveyt'te de ramazan ayı boyunca çalışma saatleri 4,5 saat olarak kararlaştırıldı.

- MISIR

Mısır'da hükümete yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, resmi olarak ramazana özel bir çalışma takvimi bulunmuyor. Buna göre tüm resmi kurumlar, konuya ilişkin idari kararlar alabiliyor.

Ancak uzun yıllar boyunca uygulanan idari kararlarda, işe 1 saat geç, gelip 1 saat erken paydos etme şeklinde olmak üzere çalışanlara ramazan ayı boyunca toplam 2 saat daha az çalışma imkanı sağlanıyor.