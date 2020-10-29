Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

AA 29 Ekim 2020 Perşembe 20:14 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 20:14

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 435 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 363'e, vaka sayısının da 346 bin 482'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 333 bin 5 oldu.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 782 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, can kaybının 831'e, vakaların 59 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısının da 33 bin 550'ye yükseldiği aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 760 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybı 767'ye, vaka sayısı da 124 bin 666'ya yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 115 bin 475'e ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 1312 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 488'e, vaka sayısının 130 bin 336'ya çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların ise 126 bin 147 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 211 kişiye virüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 231'e, vakaların 132 bin 150'ye, iyileşenlerin 129 bin 124'e ulaştığı aktarıldı.