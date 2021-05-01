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Dünya

Arap ülkelerinde koronavirüs ölümleri arttı

Ürdün ve Suudi Arabistan'da açıklanan rakamlara göre Kovid-19'dan ölümler arttı.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:50
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 35, Suudi Arabistan'da 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 35 kişinin vefat ettiği, 704 yeni vaka kaydedildiği, 2 bin 507 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 871'e, vaka sayısının 712 bin 77'ye, iyileşenlerin sayısının da 685 bin 10'a yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1048 yeni vaka tespit edildiğini, 964 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 6 bin 968'e, vaka sayısının da 418 bin 411'e yükseldiği, bunlardan 401 bin 544'ünün ise iyileştiği belirtildi.

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