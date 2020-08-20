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Dünya

Arap ülkelerinde koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

Kovid-19'dan dolayı Fas'ta 29, Tunus'ta 3 kişi daha yaşamını yitirirken, Gazze'de 9 yeni vaka saptandı.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:52
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Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 743'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1510 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 46 bin 313'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 21 bin 576'a ulaştığı aktarıldı.

- TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 113 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Son veriler ışığında toplam can kaybının 60'a, vaka sayısının 2 bin 427'ye, iyileşenlerin sayısının 1395'e yükseldiği kaydedildi.

- FİLİSTİN

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 109'a, iyileşen hasta sayısının da 71'e yükseldiği ifade edildi.

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