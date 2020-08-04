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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 bilançosu artıyor

Kovid-19 kaynaklı can kaybı Libya'da 93'e yükselirken, Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayıları artışını sürdürüyor.

AA04 Ağustos 2020 Salı 14:58 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 14:58
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Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklamada, ülkedeki can kaybının 93'e yükseldiği belirtilirken, 226 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 63'e ulaştığı kaydedildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede 604 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 16 bin 628'e çıktığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam 87 kişinin hayatını kaybettiği, sağlığına kavuşanların sayısının da 7 bin 929 olduğu aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son olarak 189 kişide virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 61 bin 352'ye çıktığını duyurdu.

Açıklamada, toplam can kaybının 351, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısının da 55 bin 90 olduğu ifade edildi.

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