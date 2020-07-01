Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:12 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:12

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 920 oldu.

Ülkede vaka sayısı 365 artarak 14 bin 272'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 40'a ulaştı.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 6 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 318'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 32 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bilgisine yer verilirken, toplam vaka sayısının 1190'a ulaştığı kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 402 kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 316'ya, vaka sayısının da 48 bin 69'a çıktığı ifade edildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1175'e yükseldiği, toplam 1038 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Yeni can kaybı yaşanmayan Tunus'ta ölü sayısının 50 olduğu ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1133'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 886 olduğunu kaydetti.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.