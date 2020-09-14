Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:29 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:29

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 708 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 563'e, vaka sayısının ise 95 bin 472'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 506 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan hasta sayısının 85 bin 501 olduğu ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 235 kişinin enfekte olduğu, 249 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 207'ye, vaka sayısının 121 bin 975'e ve iyileşen hasta sayısının 118 bin 931'e çıktığı kaydedilirken, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 205 olduğu hatırlatıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 213'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 721 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 60 bin 307'ye ulaştığı ve sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 53 bin 681 olduğu aktarıldı.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 777 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısının 80 bin 266'ya yükseldiği belirtildi.

Can kaybının 399 olduğu ülkede, 530 kişinin iyileştiği ve iyileşen hasta sayısının 69 bin 981'e çıktığı kaydedildi.