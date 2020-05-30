Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

AA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:52

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin daha ölmesiyle, yaşamını yitirenlerin sayısının 480'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 618 yeni vaka kaydedildiği ve toplam sayının 83 bin 384 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 58 bin 883'e ulaştığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ve virüs kaynaklı can kaybının 205'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1008 artarak, 26 bin 192'ye, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 156'ya çıktığı bilgisi verildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 10 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirmesi sonucu Kovid-19 kaynaklı can kaybının 195'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 306 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 6 bin 179'a çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 66 artışla 3 bin 110 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 bin 355 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 55 bin 262 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 830'a yükseldiği kaydedildi.

Katar'da şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı 36 ölüm kayda geçti.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise ülkede 291 kişide daha Kovid-19 görüldüğü ve vaka sayısının 10 bin 790'a çıktığını, iyileşenlerin ise 5 bin 811 kişi olduğunu aktardı.