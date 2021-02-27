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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 ölümleri arttı

Arap ülkelerinde açıklanan rakamlara göre Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 20:37 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:37
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 25, Irak'ta 18 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 25 kişinin öldüğünü, 2 bin 584 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 447 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 4 bin 675'e, vaka sayısının 386 bin 496'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 346 bin 287 olduğu kaydedildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi vefat etti, 3 bin 543 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 460 kişi iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 383'e, vaka sayısının da 692 bin 241'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 632 bin 998'e ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 434 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 171 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1213'e, vaka sayısının 388 bin 594'e, iyileşenlerin sayısının ise 379 bin 708'e çıktığı bildirildi.

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