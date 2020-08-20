Arap yarımadasında Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:31 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:31

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 163 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 609'a, vaka sayısı da 83 bin 769'a çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 78 bin 386 oldu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve 622 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 509'a, vaka sayısı da 78 bin 767'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 70 bin 642 oldu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin daha vefat ettiğini ve 461 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 369'a, vaka sayısının da 65 bin 802'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 58 bin 153'ye ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 268 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 116 bin 224'e, iyileşen hasta sayısının da 112 bin 924'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 193 olduğu hatırlatıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 16 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1498'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 1278 kişi de sağlığına kavuştu.

Basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile de Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılabileceğini ve cuma günü vaka artışının çok görüldüğü il ve ilçelerde genel sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceğini söyledi.

Adayile ayrıca, hükümetin okulları, ibadethaneleri ve parkları il düzeyinde geçici olarak kapatma kararı alabileceğini de belirtti.