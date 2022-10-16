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Dünya

Ararat Mirzoyan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

AA16 Ekim 2022 Pazar 00:30 - Güncelleme:
Ararat Mirzoyan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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Mirzoyan, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bartın'daki kömür madeni kazasında yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, bu mesaja "Samimi başsağlığı mesajınız için teşekkür ederim Bakanım." yanıtını verdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov da Twitter paylaşımında Çavuşoğlu'nu etiketleyerek patlamada yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

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