Pasifik'i tsunami vurdu! Ardern: Tonga Başbakanına ulaşamıyorum

AA 16 Ocak 2022 Pazar 07:05 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 07:16

Radyo Yeni Zelenda'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının dün aktif hale gelmesi nedeniyle oluşan tsunaminin etkili olduğu Tonga'daki durumla ilgili açıklama yaptı.

Ardern, ellerinde, Tonga'da meydana gelen bir yaralanma veya ölümle ilgili rapor olmadığını, yerel cep telefonlarının çalışmadığını ve Tonga Başbakanına ulaşamadığını belirtti.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığının ülkede neyin gerekli olduğunu ve nasıl yardım edileceğini belirlemek için çalıştığını ifade eden Ardern, ihtiyaç duyulması halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımında her türlü yardımı sağlayacaklarını bildirdi.

Volkanik küller nedeniyle havadan yardım imkanı bulunamazsa donanma gemilerini yardıma göndereceklerini belirten Ardern, "Bölgeye gitmek için donanma gemilerine ihtiyaç duyulabilir. O gemilerin yelken açması için hazırlanıyoruz. Şu anda yardım etmeye hazırız. " ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Pasifik Halkları Bakanı Aupito William Sio da Tonga'nın birçok bölgesiyle iletişim kuramadıklarını kaydederek, "Pasifik halkı, daha önce kasırgalar ve fırtınalar yaşayan ve nasıl tepki vereceğini bilen esnek insanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

TONGA'DAKİ YANARDAĞ PATLAMASI NEDENİYLE AVUSTRALYA'DA TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ



Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamada, Tonga'daki Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının dün aktif hale gelmesiyle oluşan tsunami dalgalarının gelecek 6 saat içinde Avustralya kıyılarına ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

BOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da uyarının, Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Tazmanya eyaletleri, Lord Howe, Norfolk ve Macquarie Adaları'nın yanı sıra Avustralya'nın doğu kıyılarını kapsadığı belirtildi.

Uyarının ardından tsunaminin etkileyebileceği bazı plajlar vatandaşların girişine kapatılırken BOM, Queensland eyaletinin Gold Coast kentindeki kıyılarda 80 santimetreye kadar ulaşan dalgalar kaydedildiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.