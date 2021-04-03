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Dünya

Arjantin Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, hafif ateş ve baş ağrısı şikayeti üzerine yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 07:05 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 07:05
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Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ateşimin 37,3 çıkması ve hafif baş ağrısı hissetmem üzerine yaptırdığım antijen testi pozitif sonuçlandı. PCR testi sonuçlarını beklememe rağmen kendimi karantinaya aldım, mevcut protokollere uyuyorum ve şahsi doktorumun talimatlarını uyguluyorum." ifadelerini kullandı.

Son 48 saat içinde temaslı olduğu kişilere haber verdiğini aktaran Fernandez, "Fiziksel olarak iyiyim, doğum günümü bu haberi almamış olarak bitirmek istememe rağmen moralim de iyi. Bugün doğum günümü hatırlayarak bana gösterilen çok sayıda sevgi gösterisi için en içten teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

62 yaşındaki Devlet Başkanı Fernandez, 21 Ocak 2021'de Sputnik V ile Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

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