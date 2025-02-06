İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9308
  • EURO
    37,45
  • ALTIN
    3313.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Arjantin DSÖ'den çekililiyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 'derin farklılıklar' gerekçesiyle ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekileceğini açıkladı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 07:49 - Güncelleme:
Arjantin DSÖ'den çekililiyor
ABONE OL

Milei, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, DSÖ'nün salgın sürecindeki uzun süreli önlemlerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini savundu.

DSÖ'yü sert bir dille eleştiren Milei, "Hiçbir zaman unutmayacağız ki, ilkel karantinanın fikir babalarıydılar. Bu durum, 1998 tarihli Roma Statüsü'nün 7. maddesinin (k) bendi uyarınca, talimatlarını uygulayan tüm devletlerle işbirliği içinde, tarihin en tuhaf insanlığa karşı suçlarından birinin işlenmesi anlamına gelmiştir. Bu nedenle böylesine uygunsuz bir kurumu terk etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni basına yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 döneminde uyguladığı sağlık politikalarına ilişkin "derin farklılıklar" yaşadıklarını ve bu sebeple Milei'nin DSÖ'den çekilme talimatı verdiğini söyledi.

Arjantin'in DSÖ'den fon almadığını vurgulayan Adorni, "Biz Arjantinliler, bırakın sağlığımızı, uluslararası bir kuruluşun egemenliğimize müdahale etmesine bile izin vermeyeceğiz. Zaten fon almıyoruz; dolayısıyla çekilmemiz, hizmetlerin kalitesini etkilemeyecek." dedi.

Adorni, DSÖ'nün salgın yönetimi sırasında uyguladığı uzun süreli karantina önlemlerinin bilimsel temelden yoksun olduğunu ve bunun, Arjantin ekonomisine ciddi zarar verdiğini öne sürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.