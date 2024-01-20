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Dünya

Arjantin, ''Fito'' lakaplı çete elebaşının ailesini sınır dışı etti

Arjantin, Ekvador'daki hapishaneden kaçarak şiddet olaylarına yol açan 'Fito' lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'in ailesi ile birkaç arkadaşını sınır dışı ettiğini duyurdu.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 07:07 - Güncelleme:
Arjantin, ''Fito'' lakaplı çete elebaşının ailesini sınır dışı etti
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Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin Cordoba kentinde yaşayan ve Ekvador tarihinin en tehlikeli suç liderlerinden birisi olarak kabul edilen Fito'nun aile mensupları ve birkaç arkadaşı sınır dışı edildi.

Toplamda 8 kişinin sınır dışı edildiği operasyon süreci Uyuşturucuyla Mücadele Polis Gücü (FPA) ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Sınır dışı edilenler arasında çete elebaşının eşi ve 3 çocuğunun yanı sıra 4 arkadaşının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu kişilerin Arjantin Hava Kuvvetlerine bağlı bir uçakla Ekvador'a gönderildiği bildirildi.

- OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, çete elabaşı lideri Fito ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

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