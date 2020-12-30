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Dünya

Arjantin, Kovid-19 aşısını onayladı

Arjantin, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 21:09 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:09
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Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil durumda kullanımına onay verdi.

ANMAT'tan yapılan açıklamada, aşının "kabul edilebilir bir fayda-risk dengesi" sağladığı belirtilerek, ülkede bir yıl boyunca reçeteli satış şartıyla onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, aşının güvenliğinin ve etkinliğinin yakından takip edilmesi için Risk Yönetim Planı'na uyulması ve ilerleme raporlarının, değişikliklerin, güncellemelerin Ulusal İlaç Enstitüsü'ne sunulması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece AstraZeneca'nın aşısı, Arjantin'de Pfizer/BioNTech ile Rus aşısı Sputnik V'nin ardından kullanım izni alan aşı oldu.

Ülkede salı günü itibarıyla Sputnik V aşısı uygulanmaya başlamıştı.

Arjantin, kasım ayının başlarında AstraZeneca ile 22,4 milyon doz Kovid-19 aşısı almak üzere anlaşmıştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 43 bin 18 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 602 bin 163 kişide görüldü.

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