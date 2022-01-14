Arjantin son zamanların en zor günlerini yaşıyor! Elektrik kesintileri başladı

AA 14 Ocak 2022 Cuma 22:25 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 22:25

Arjantin Ulusal Elektrik Düzenleme Kurumunun verilerine göre, sıcaklığın 39 derece ölçüldüğü başkent Buenos Aires ve çevresindeki enerji kesintisi yaklaşık 65 bin kişiyi etkiliyor.

Kesintinin sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmazken enerji altyapısının yükselen sıcaklar karşısında hızla artan elektrik tüketimini kaldıramadığı tahmin ediliyor.

Halk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, elektrik kesintisi nedeniyle bazı işletmelerin hizmet veremediğinden ve aşırı sıcaklar yüzünden insanların sokaklara çıkmak zorunda kalmasından şikayet ediyor.

Arjantin Meteoroloji Servisinden (SMN) yapılan açıklamada, ülkenin birçok yerinde sıcaklığın 40 dereceyi aşacağının öngörüldüğü, başkent Buenos Aires'te ise sıcaklığın bir haftada ikinci kez 40 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Buenos Aires'te 1995'ten bu yana sıcaklık, ilk defa 11 Ocak'ta 40 derecenin üzerine çıktı.

Şehirdeki geniş çaplı elektrik kesintisi, başkent ve çevresinde 700 binden fazla kişiyi etkiledi.

Şehirde 1957'de sıcaklık 43,3 dereceye çıkmıştı.